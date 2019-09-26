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Количество курилок в случае их возвращения в аэропорты может быть ограничено. С такой инициативой выступил Минздрав. Ведомство предлагает организовывать не более двух специализированных комнат для каждой воздушной гавани.

Такие параметры содержатся в пакете поправок, который министерство подготовило ко второму чтению соответствующего законопроекта в Госдуме, пишут «Ведомости». Помимо этого, курилки рекомендовано размещать в изолированных помещениях с непрозрачными стенами и...