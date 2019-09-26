Уполномоченная по правам ребёнка при президенте РФ Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру по делу оренбургского священника Николая Стремского, обвиняемого в растлении несовершеннолетних. Она просит ведомство проверить деятельность органов опеки и попечительства.
Кузнецова подчеркнула, что выводы можно будет делать, когда появятся результаты расследования, сообщает
Ранее News.ru писал, что суд Оренбурга поместил в СИЗО настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия в Саракташском районе, воспитывающего около 70 приёмных детей. Позднее следствие предъявило Стремскому обвинение в изнасиловании несовершеннолетних, развратных действиях и неисполнении обязанностей по воспитанию детей. Дело передали в центральный аппарат СКР. Адвокаты обжаловали решение об аресте священника.