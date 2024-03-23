Детский омбудсмен призвала вернуть смертную казнь для террористов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец в комментарии NEWS.ru. призвала вернуть смертную казнь для террористов после событий в «Крокус Сити Холле». Следом она обвинила в социальной напряженности мигрантов, приезжающих в Россию и обвинила детей-иностранцев в снижении успеваемости в детских коллективах.

Конечно пора вернуть смертную казнь за терроризм. Нужно, конечно, ужесточить политику в отношении мигрантов в плане въезда, получения разрешения на работу в России, получения гражданства РФ. Мы видим, что проблема нарастает как снежный ком. Я, как детский омбудсмен, могу сказать, что более 10% детей новых граждан России либо не владеют русским, либо владеют настолько плохо, что не могут учиться в школе, усваивать знания, — сказала Волынец.

По ее словам, из-за того, что дети не знают язык, страдают учителя, врачи, другие дети. По словам омбудсмена, дети-мигранты виноваты в снижении уровня успеваемости в классе.

Ранее священник Павел Островский заявлял, что наличие мечетей позволяет контролировать появление ваххабитов среди населения. Он пояснил, что многие представители радикальных течений ислама приезжают из родных стран в Россию из-за более строго отношения к ваххабитам на родине. Если на местах нет мечетей, они начинают собираться на квартирах.