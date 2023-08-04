Детский омбудсмен предложила выплачивать 1 млн за рождение пятерняшек

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Детский омбудсмен в Татарстане Ирина Волынец предложила увеличить единовременно федеральную выплату, передает RT. Сумма за рождение пятерых детей может достичь 1 млн рублей.

Волынец напомнила, что сейчас по закону за двойню выплачивают 45 818 рублей, за тройню — 68 727 рублей. В регионах суммы выплаты разные.

Омбудсмен предложила установить федеральную выплату при рождении двойни в размере 250 тысяч рублей, при тройне — 350 тысяч рублей, при четверняшках — 500 тысяч рублей, а при пятерняшках — 1 млн рублей. Она назвала демографию одним из ключевых факторов долгосрочного экономического развития.

Ранее сообщалось, что все российские пенсионеры, вне зависимости от стажа, получают финансовую поддержку от государства. Пенсионный вопрос никогда не перестанет быть актуальным, а 1 апреля выплаты были проиндексированы.

Фиксированные (гарантированные), страховые и накопительные пенсии может получить каждый пожилой человек, в том числе неработающие пенсионеры. Гарантированная сумма по достижению пенсионного возраста в России приходит мужчинам в возрасте 61,5 года и женщинам от 56,5 года. Сумма фиксированной выплаты в 2023 году составляет 7567,33 рубля.