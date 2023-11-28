Омбудсмен предложила усыплять собак, попробовавших вкус крови Детский омбудсмен МО Мишонова: напавших на человека собак нужно усыплять

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Собак, напавших на человека и попробовавших вкус крови, необходимо усыплять, заявила уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова. В беседе с «Радио 1» детский омбудсмен подчеркнула, что в первую очередь это касается бездомных животных. По ее словам, нельзя чипировать животных и выпускать их обратно на улицу.

Животное — это зверь, у него есть одни реакции и инстинкты, несмотря на то что они могут быть дрессированные. Они все равно остаются животными. <...> Собака, которая почувствовала вкус человеческой крови, должна быть усыплена, не надо чипировать и обратно выпускать, — заявила Мишонова.

Комментируя нападение бойцовской собаки на четырехлетнюю девочку в Одинцовском городском округе, омбудсмен отметила, что выступает за возбуждение уголовного дела на хозяина питомца. Она считает, что он также обязан выплатить семье пострадавшего ребенка компенсацию. По ее словам, рваные раны от укуса собаки практически не восстанавливаются.

Мишонова добавила, что нужно ужесточить контроль за содержанием собак. Так, по ее мнению, необходимо создать регистр домашних животных, обязать хозяев проходить обучение по воспитанию питомцев и ввести налоги для владельцев собак.

В поселке ВНИИССОК Одинцовского городского округа бультерьер ранее вырвал поводок из рук хозяина и набросился на четырехлетнюю девочку и ее няню. Бойцовая собака искусала лицо ребенка. Животное также откусило палец женщине.