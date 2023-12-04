Детский омбудсмен Подмосковья оценила идею наказания за доносы на семью Детский омбудсмен Подмосковья Мишинова: у нас есть хорошие законы о защите семьи

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В России достаточно хорошее законодательство в области защиты семьи, поэтому дополнительные нормы, предусматривающие наказание за доносы на семью, не нужны, считает уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. В беседе с «Радио 1» она указала, что угроза уголовной или административной ответственности приведет к тому, что действительно проблемные семьи окажутся вне зоны внимания контролирующих органов.

Не надо принимать, надо работать с тем, что сейчас есть. У нас хорошее законодательство, оно очень многое нам позволяет в деле защиты семьи. <...> Очередная карательная история отсечет от нас круг тех смельчаков, которые нам звонят, не стесняются, не боятся и понимают, что лучше перебдеть, — пояснила омбудсмен.

Она добавила, что, как правило, в органы опеки с теми или иными жалобами на семьи обращаются заинтересованные родственники. Это могут быть свекровь или отец ребенка, недовольные решением суда и придумывающие в связи с этим истории про мать-наркоманку и про голодных детей.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой рассказал, что за ложные доносы на семьи может быть введена административная или даже уголовная ответственность. По его словам, именно доносы становятся поводом для грубого и зачастую необоснованного вмешательства органов опеки в дела семьи с изъятием детей.