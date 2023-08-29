Детский омбудсмен по Москве отреагировала на исчезновение фигуристки Омбудсмен Ярославская заявила о продолжении расследования пропажи девочки

Расследование пропажи 16-летней фигуристки Горбачевой в Москве продолжается, заявила NEWS.ru детский омбудсмен по Москве Ольга Ярославская. Она исчезла после тренировки на «Чкалов-арене» в Москве 28 августа.

Следственные органы ведут расследование. Ее ищут. Больше ничего сказать не могу, — сказала Ярославская.

В то же время она заявила РИА Новости, что внимательно следит за ситуацией и «держит руку на пульсе». Ярославская добавила, что думать о плохом рано.

Ранее сообщалось, что к поискам спортсменки подключились члены добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». По данным отряда, фигуристка была одета в черный спортивный костюм, белую футболку и серые кроссовки в момент исчезновения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье об убийстве в целях установления всех обстоятельств пропажи подростка. На Покровской набережной работают кинологи и сотрудники МЧС России. Они проверяют ближайший водоем.

Фигуристки, также посещающие «Чкалов-арену», ранее пожаловались на странного мужчину, преследовавшего их на Покровской набережной. Местные жители также утверждают, что в этом месте часто можно встретить мигрантов и асоциальных личностей, устраивающих пикники.