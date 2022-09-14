Детский омбудсмен: многодетная семья должна стать нормой Детский омбудсмен Татарстана Волынец: многодетная семья должна стать нормой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Многодетная семья должна стать нормой в России, и социальная реклама должна нести именно этот посыл, заявила детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец RTVI, комментируя свои слова о том, что реклама с призывами брать животных — это завуалированная пропаганда чайлдфри. Она отметила, что не против, если люди берут животных из приюта или с улицы, но государство должно по-другому расставлять приоритеты и делать больший акцент на рождении детей.

Многодетная семья должна стать нормой в России, если мы хотим Россию сохранить. В России сейчас [существует] угроза национальной безопасности [из-за демографических вызовов]. Когда мы видим, что в [то] небольшое время, которое дается под социальную рекламу, идет реклама того, что [нужно] взять животных из приюта, вместо того, чтобы пропагандировать многодетную счастливую семью, тогда у меня возникают вопросы, — сказала Волынец.

По мнению омбудсмена, когда забота о животных начинает заменять заботу о детях, это может иметь негативные последствия. Волынец напомнила, что в 2021 году естественная убыль населения превысила один миллион человек. Так, по данным Росстата, в 2021 году естественная убыль населения достигла почти 1,043 млн человек и стала самой высокой за всю современную историю России.

Ирина Волынец ранее раскритиковала призывы брать животных из приюта, назвав их пропагандой чайлдфри. По мнению омбудсмена, если пара заводит домашнее животное, то перестает задумываться о рождении собственных детей, что приводит к снижению демографии в стране.