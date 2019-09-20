https://static.news.ru/photo/e8a3729c-dc65-11e9-985b-fa163e074e61_660.jpg Милана Скоробогатова Фото: uprrb.bashkortostan.ru

Детский омбудсмен Башкирии Милана Скоробогатова рассказала, что мама двухлетней девочки с деформированным лицом и сросшимися пальцами, проживающая в Стерлитамакском районе, не обращалась в органы муниципалитета с просьбой устроить ребёнка в детский сад.

Мама девочки не просила место в детском саду. Конечно, девочку возьмут в детсад, если не будет медицинских противопоказаний, — отметила Скоробогатова.

По её словам, сейчас готовится пакет документов, чтобы решить вопрос дальнейшего лечения девочки в профильных федеральных клинках. Кроме того, она пообещала помочь семье с ремонтом или переселением из аварийного жилья, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, в башкирском Минздраве сообщили, что двухлетнюю девочку-инвалида с деформированным лицом и сросшимися пальцами направят на операцию в Москву. Но до этого ребёнка госпитализируют в уфимскую больницу для необходимых консультаций.