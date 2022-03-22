«Детский мир» временно заморозил цены на одежду и обувь

Федеральная антимонопольная служба России сообщила, что группа компаний «Детский мир» зафиксирует цены на отдельные позиции одежды и обуви на уровне января 2022 года. Как сказано на сайте ведомства, поводом для этого стала проверка ФАС, вызванная жалобами на необоснованное повышение цен на ряд детских товаров.

Отмечается, что компания объяснила повышение цен ростом денежных обязательств и расходов ретейлера, отменой промо-акций на товары и высоким спросом на продукцию.

«Детский мир» проинформировал ФАС России о том, что на три месяца фиксирует цены на отдельные позиции товаров в категориях «одежда» и «обувь» на уровне января 2022 года, — говорится в сообщении ФАС.

Ранее стало известно, что в связи с событиями на Украине приостановила продажи на территории РФ крупная розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M). О приостановке своей деятельности в России уже сообщили компании Nike, Adidas, Puma и многие другие.

Между тем дизайнер Мария Цигаль сообщила, что у современной молодёжи весьма популярна покупка одежды в секонд-хендах. Она предположила, что теперь такие рынки с одеждой станут популярнее, а зарубежные бренды, если и вернутся в Россию, завысят цены. Дизайнер посоветовала находить аутентичные вещи известных брендов, а не старую дешёвую одежду, и обращать внимание на качество.