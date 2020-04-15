Детский хор из Подмосковья нашёл способ репетировать во время самоизоляции

https://static.news.ru/photo/c8ab18e4-7f4b-11ea-8ea2-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/alyeparusahor

Ученики детской красногорской хоровой школы «Алые паруса» нашли креативный способ, который позволил им продолжать репетиции во время режима самоизоляции.

Дети исполнили по видеосвязи «Крылатые качели», после чего сделали ролик. В записи приняли участие более 20 учеников. Песню спели сольно и все вместе. Таким образом ребята доказали, что искусство продолжает жить, несмотря на пандемию, передаёт телеканал «360».

Школа перешла на дистанционное обучение с 21 марта. Преподаватели используют современные технологии, чтобы дети могли продолжать заниматься.

Ранее NEWS.ru писал, что со сбоями в работе обучающих онлайн-платформ столкнулись 88% использующих их детей, задания на них выполняли 50% учащихся, а видеоуроки посмотрели 54%.