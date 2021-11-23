Детские товары в России предложили делать из отходов

В России могут разрешить производить детские игрушки из вторсырья. Об этом «Известиям» рассказала глава Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина. Она добавила, что предложение о снятии запрета уже рассмотрели на рабочей группе ЕАЭС.

Решение о запрете на производство игрушек из переработанных материалов сырья приняли в 2009 году, когда разрабатывали технический регламент. Тогда эксперты не фокусировали внимание на вторичной переработке и ограничение частично перенесли из санитарно-гигиенических норм 40-летней давности, — поделилась Цицулина.

Эксперт отметила, что в настоящее время данный запрет мешает развитию отрасли в России. Она добавила, что отечественные производители не включены в процессы развития «зелёной промышленности» замкнутого цикла.

Ранее стало известно, что полномочия по контролю за производством и оборотом метанола и метанолсодержащих жидкостей могут передать в Роспотребнадзор. В настоящее время идёт подготовка соответствующего обращения в правительство. При этом за незаконный оборот метанола и метанолсодержащих жидкостей, а также «изготовление, хранение и сбыт на их основе продукции, опасной для жизни и здоровья потребителей», возможно ужесточение уголовной ответственности.