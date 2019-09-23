https://static.news.ru/photo/6b9ceda2-ddcb-11e9-a0b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Оплатить детский сад, кружки, секции и другие образовательные услуги теперь можно только через сервис «Мои платежи». Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Это сделано для удобства родителей, чтобы им было проще найти и оплатить все счета на одной странице сервиса. При этом им нужно лишь однажды указать данные о ребёнке. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо зарегистрироваться на mos.ru.

С помощью сервиса «Мои платежи» можно оплатить также ЖКУ, штрафы, городской телефон, сотовую связь и Интернет и другое, поясняет « Москва 24 ».

Как ранее писал News.ru, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила за возврат полного цикла приготовления пищи в школьных столовых. По её мнению, только свежеприготовленная пища может быть по-настоящему полезной.