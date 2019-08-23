https://static.news.ru/photo/d52286b2-c677-11e9-a244-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Смывы с посуды и рук повара в детском лагере в городе Иннополис, где одновременно 31 ребёнок жаловались на расстройство желудка, показали содержание в блюдах кишечной палочки.

Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Татарстану. По её данным, причиной заболевания детей послужило загрязнение микробами готовых блюд, которые были на ужин 17 августа.

Они были приготовлены оператором ООО «Столичное питание». Проверка выявила в его работе грубые нарушения. В отношении должностных лиц оператора составлены протоколы об административном правонарушении и поручено их устранить.

17 августа после отбоя 31 ребёнок обратился к вожатым лагеря с жалобами на расстройство желудка. Пятерых из них госпитализировали. 23 августа все они были выписаны из больницы.

Ранее News.ru писал о том, что воспитанники детского лагеря в городе Иннополисе под Казанью были доставлены в больницу с подозрением на отравление, сообщила заместитель главы пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.