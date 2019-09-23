https://static.news.ru/photo/6911876e-de20-11e9-be87-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Число детей, которые погибли в результате пожаров, за год уменьшилось. Однако в ряде регионов эти показатели остаются высокими, заявил замглавы МЧС Игорь Кобзев.

Детская гибель снизилась почти на 5% по сравнению с прошлым годом, — заявил он на заседании правительственной комиссии по ЧС.

Остаются вопросы к Хабаровскому и Красноярскому краям, Кемеровской, Московской и Новосибирской областям, уточнил он.

Представитель Министерства добавил, что более 90% пожаров приходится на жилой сектор. Основные причины трагедий — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и печей, а также неосторожное обращение с огнём, передаёт ТАСС .

В связи с этим МЧС готовит изменения в свод правил по автоматическим установкам пожарной защиты: планируется оборудовать жилые помещения автономными дымовыми извещателями вне зависимости от этажности здания и количества жилых помещений.

Помимо этого, как писал News.ru, ведомство предложило отнести учреждения дошкольного образования и детские оздоровительные лагеря к категории «чрезвычайно высокого риска». Плановые проверки на этих объектах планируется сделать ежегодными.