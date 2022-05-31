МВД открыло прием заявок на получение гражданства РФ сиротам из Украины Дети-сироты из Донбасса и Украины будут получать гражданство РФ по упрощенной программе

Пункт временного размещения эвакуированных граждан Донбасса / Фото Артём Соболев/NEWS.ru

Территориальные органы МВД России начали принимать заявки от детей-сирот из ДНР, ЛНР и Украины на получение российского гражданства в упрощенном порядке, заявила пресс-служба ведомства. Сообщается, что новый упрощенный порядок будет действовать как в России, так и за ее пределами.

Территориальные органы МВД России приступили к реализации Указа Президента Российской Федерации, который подписан 30 мая 2022 года и предусматривает упрощенный прием в российское гражданство в течение 3 месяцев детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и недееспособных лиц из ДНР, ЛНР и Украины. Упрощенный порядок применяется независимо от места их нахождения – на территории Российской Федерации или за ее пределами, — сообщает пресс-служба.

30 мая президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ для детей-сирот с Украины и из Донецкой и Луганской народных республик. По новому закону, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, недееспособные лица, являющиеся гражданами Украины или из ЛДНР, приобретают гражданство РФ в упрощенном порядке.