Дети силовиков получат преимущества при поступлении в вузы

Правительство РФ поддержало законопроект, согласно которому дети сотрудников МВД и Росгвардии получат преимущества при поступлении в вузы. Предполагается, что документ может быть принят Госдумой уже в марте.
По информации «Известий», законопроект
В отзыве правительства указывается, что данные изменения никак не повлияют на возможность поступления в вузы прочих абитуриентов, поскольку преимущественное право реализуется лишь при условии успешного прохождения вступительных испытаний.
В кабмине считают, что для формирования единого подхода требование законопроекта к общей службе продолжительностью 20 лет следует распространить и на сотрудников органов внутренних дел.
Ранее NEWS.ru выяснил, сколько силовые ведомства тратят на страхование своих сотрудников, и, основываясь на данных открытых источников, сравнил эти расходы с объёмом реальных выплат.