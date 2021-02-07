Дети силовиков получат преимущества при поступлении в вузы

https://static.news.ru/photo/47a30270-594d-11eb-b826-fa163e074e61_660.jpg Фото: 78.rosguard.gov.ru

Правительство РФ поддержало законопроект, согласно которому дети сотрудников МВД и Росгвардии получат преимущества при поступлении в вузы. Предполагается, что документ может быть принят Госдумой уже в марте.

По информации «Известий», законопроект предлагает предоставить преимущество при зачислении в вузы, находящиеся в ведении МВД России и Росгвардии, детям сотрудников органов внутренних дел и граждан, проходящих службу по контракту, общая продолжительность которой составляет 20 и более лет.

В отзыве правительства указывается, что данные изменения никак не повлияют на возможность поступления в вузы прочих абитуриентов, поскольку преимущественное право реализуется лишь при условии успешного прохождения вступительных испытаний.

В кабмине считают, что для формирования единого подхода требование законопроекта к общей службе продолжительностью 20 лет следует распространить и на сотрудников органов внутренних дел.

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