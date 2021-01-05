Дети с редкими заболеваниями будут получать деньги из нового фонда

Фонд помощи детям с орфанными (редкими) заболеваниями выделит деньги на помощь четырём тысячам детей, которым требуется дорогостоящее лечение. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
Предполагается, что в категорию детей, которые должны получить лечение, должны попасть четыре тысячи наших маленьких пациентов, — цитирует её ТАСС.
Она добавила, что в перечень редких заболеваний, по которым будет оказываться помощь, вошло около 30 болезней и 41 наименование лекарственных препаратов.
Сам фонд сформирован с увеличенного НДФЛ для граждан с высоким доходом. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% для доходов, превышающих 5 млн рублей в год.
Согласно финансово-экономическому обоснованию, в результате увеличения налоговой ставки в 2021 году в бюджет дополнительно поступят 60 млрд рублей, в 2022 году — 64 млрд рублей, в 2023-м — 68,5 млрд рублей. Эти средства уже учли при формировании госпрограммы «Развитие здравоохранения» в проекте федерального бюджета на ближайшие три года.
Как писал NEWS.ru, 5 января Путин рассказал, что около 60 млрд рублей потратят на закупки дорогих медицинских препаратов.