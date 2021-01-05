Дети с редкими заболеваниями будут получать деньги из нового фонда

https://static.news.ru/photo/da559774-4f64-11eb-b92c-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Голикова Фото: government.ru

Фонд помощи детям с орфанными (редкими) заболеваниями выделит деньги на помощь четырём тысячам детей, которым требуется дорогостоящее лечение. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Предполагается, что в категорию детей, которые должны получить лечение, должны попасть четыре тысячи наших маленьких пациентов, — цитирует её ТАСС.

Она добавила, что в перечень редких заболеваний, по которым будет оказываться помощь, вошло около 30 болезней и 41 наименование лекарственных препаратов.

Сам фонд сформирован с увеличенного НДФЛ для граждан с высоким доходом. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% для доходов, превышающих 5 млн рублей в год.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, в результате увеличения налоговой ставки в 2021 году в бюджет дополнительно поступят 60 млрд рублей, в 2022 году — 64 млрд рублей, в 2023-м — 68,5 млрд рублей. Эти средства уже учли при формировании госпрограммы «Развитие здравоохранения» в проекте федерального бюджета на ближайшие три года.

Как писал NEWS.ru, 5 января Путин рассказал, что около 60 млрд рублей потратят на закупки дорогих медицинских препаратов.