«Дети ГУЛАГа» подали иск в Верховный суд против Госдумы

Дети жертв советских политических репрессий подали в Верховный суд РФ коллективный иск к Госдуме. Они потребовали признать незаконным бездействие парламента, не исполняющего решение Конституционного суда РФ, по которому дети репрессированных, родившиеся в лагере или ссылке, имеют право получить жильё там, где семья жила до репрессий. Об этом сообщается на сайте центра «Мемориал» (организация, выполняющая функции иноагента).

Как сообщается , к иску присоединились 23 человека в возрасте от 64 до 89 лет, ещё один, 74-летний истец умер незадолго до подачи документа. Отмечается, что истцы могут выступать от имени всех, кто столкнулся с похожей проблемой, поскольку в коллективном иске участвуют более 20 человек.

В иске сказано, что бездействие Госдумы в вопросе исполнения решения КС препятствует возвращению людей на прежнее место жительства. Истцы добиваются получения жилья в Москве, Санкт-Петербурге, Орловской и Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Крыму.

Ранее сообщалось, что закон 1991 года «О реабилитации жертв политических репрессий» закрепил за репрессированными и их детьми право на первоочередное получение жилья в тех городах, где они жили до ареста. Однако в 2004 году регионы получили право устанавливать дополнительные ограничения при предоставлении жилья для пострадавших от репрессий. Так, в Москве детей репрессированных ставят в общую очередь, и бесплатное жильё такие люди смогут получить только тогда, когда им будет более 100 лет. В 2019 году Конституционный суд РФ постановил внести изменения в нормы законодательства, которые ограничивают возможность получения жилья реабилитированными, однако это решение до сих пор не исполнено.