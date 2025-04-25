Если вы ищете способ разнообразить овощное меню, брокколи в панировке — идеальное решение. Это блюдо порадует даже тех, кто обычно скептически относится к зеленым овощам. Благодаря золотистой корочке и мягкой текстуре внутри брокколи превращаются в аппетитную закуску или гарнир. А главное — все готовится быстро и просто на обычной сковороде. Следуйте нашему пошаговому рецепту:
Ингредиенты
- Брокколи — 400 г
- Яйца — 2 шт.
- Мука — 3 столовые ложки
- Панировочные сухари — 5–6 столовых ложек
- Соль и перец — на вкус
- Сухой чеснок — половина чайной ложки
- Подсолнечное масло — для жарки
Способ приготовления
- Промойте брокколи, разберите на соцветия. Отварите три минуты в подсоленной воде, затем откиньте на дуршлаг и остудите.
- Обваляйте каждое соцветие сначала в муке, потом в яйце, а затем в сухарях со специями.
- Разогрейте сковороду с маслом. Обжаривайте брокколи с двух сторон до золотистой корочки (примерно по две минуты с каждой).
- Выложите на бумажное полотенце. Подавайте теплыми — особенно вкусно с соусом или сметаной.
Не менее вкусное и быстрое блюдо — куриные сердечки в сметане. Попробуйте приготовить их по нашему рецепту.
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