Если вы ищете способ разнообразить овощное меню, брокколи в панировке — идеальное решение. Это блюдо порадует даже тех, кто обычно скептически относится к зеленым овощам. Благодаря золотистой корочке и мягкой текстуре внутри брокколи превращаются в аппетитную закуску или гарнир. А главное — все готовится быстро и просто на обычной сковороде. Следуйте нашему пошаговому рецепту: