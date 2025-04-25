Если вы ищете способ разнообразить овощное меню, брокколи в панировке — идеальное решение. Это блюдо порадует даже тех, кто обычно скептически относится к зеленым овощам. Благодаря золотистой корочке и мягкой текстуре внутри брокколи превращаются в аппетитную закуску или гарнир. А главное — все готовится быстро и просто на обычной сковороде. Следуйте нашему пошаговому рецепту:

Ингредиенты

  • Брокколи — 400 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Мука — 3 столовые ложки
  • Панировочные сухари — 5–6 столовых ложек
  • Соль и перец — на вкус
  • Сухой чеснок — половина чайной ложки
  • Подсолнечное масло — для жарки

Способ приготовления

  1. Промойте брокколи, разберите на соцветия. Отварите три минуты в подсоленной воде, затем откиньте на дуршлаг и остудите.
  2. Обваляйте каждое соцветие сначала в муке, потом в яйце, а затем в сухарях со специями.
  3. Разогрейте сковороду с маслом. Обжаривайте брокколи с двух сторон до золотистой корочки (примерно по две минуты с каждой).
  4. Выложите на бумажное полотенце. Подавайте теплыми — особенно вкусно с соусом или сметаной.

Не менее вкусное и быстрое блюдо — куриные сердечки в сметане. Попробуйте приготовить их по нашему рецепту.

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