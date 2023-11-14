Дети Политковской отреагировали на помилование Хаджикурбанова Дети Политковской назвали помилование Хаджикурбанова фактом несправедливости

Фото: Alexander Chernykh/Global Look Press

Анна Политковская

Помилование бывшего оперуполномоченного УБОП Сергея Хаджикурбанова, осужденного в 2014 году за организацию убийства журналистки Анны Политковской, не является свидетельством искупления вины и раскаяния, заявили ее дети — Вера и Илья Политковские, чье заявление опубликовала «Новая газета». Они назвали это фактом несправедливости.

Для нас это «помилование» не свидетельство искупления вины и раскаяния убийцы. Это чудовищный факт несправедливости и произвола, надругательство над памятью человека, убитого за свои убеждения и исполнение профессионального долга, — считают Вера и Илья.

Дети отметили, что Хаджикурбанов не отсидел и половины срока, хотя был осужден судом присяжных на 20 лет. О его помиловании не сообщали ни потерпевшим по делу, ни редакции издания, в котором работала Политковская, подчеркивается в их заявлении.

Ранее муж убитой в 2006 году Анны Политковской Александр Политковский в разговоре с NEWS.ru предположил, что организатор покушения на его супругу Сергей Хаджикурбанов не исправится благодаря помилованию и досрочному освобождению из-за участия в СВО. Собеседник назвал службу Хаджикурбанова «повышением квалификации».