«Дети плакали»: что творилось на борту перенаправленного из-за БПЛА рейса

Фото: NEWS.ru

28 августа Министерство обороны России заявило об уничтожении беспилотника ВСУ на подлете к Москве. В ведомстве отметили, что дрон самолетного типа был сбит силами противовоздушной обороны над Люберецким районом Московской области. Информацию об уничтожении БПЛА также подтвердил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Пассажир одного из самолетов, который из-за атаки дронов был перенаправлен в другой аэропорт, рассказал NEWS.ru, что экипаж не назвал истинную причину смены курса воздушного судна и сослался на необходимость в дозаправке. Рейс авиакомпании Ural Airlines, следовавший по маршруту Сочи — Москва, вынужденно сел в аэропорту Жуковский.

«Рейс был ночной, все спали. Вроде уже пора садиться, а мы все летим. Пассажиры начали спрашивать, в чем причина. Нам объявили, что по техническим причинам летим в Жуковский, нужна дозаправка, берите багаж и ожидайте в аэропорту. Дети плачут, народ не понимает», — рассказал пассажир.

Экипаж сообщил, что после дозаправки рейс продолжит следовать по установленному маршруту и доставит пассажиров в Домодедово. Однако часть граждан не стала дожидаться отправки и взяла такси до Москвы.

Кадры того, что происходило на борту перенаправленного из-за украинского БПЛА рейса, — в галерее NEWS.ru.