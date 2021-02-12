Дети, которых москвичка раздела на морозе в лесу, попали в реанимацию

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Трое детей, которых мать вывезла в лес в Новой Москве, раздела и оставила на морозе, находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова.

С раннего утра следим за ситуацией, произошедшей в Москве. Сейчас дети находятся в одной из клиник столицы, пока в отделении реанимации и интенсивной терапии. Состояние стабильное, — рассказала KP.RU омбудсмен.

Она подчеркнула, что ещё немного, и последствия нахождения детей на морозе могли быть необратимыми.

11 февраля поздно вечером 33-летняя многодетная мать доставила своих детей на территорию лесополосы, раздела их и обнажилась сама. Следствие считает, что женщина имела умысел на убийство детей. Очевидец происходящего сообщил об этом в полицию. Детей с разными стадиями обморожения госпитализировали, мать также попала в больницу. Следователи намерены проверить состояние её психического здоровья.

По данным Telegram-канала «112», младшему из пострадавших детей год, среднему — два года, старшему — 10 лет. По некоторым данным, женщина пыталась отомстить своему мужу после ссоры.

Женщину задержали. В отношении неё возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 (покушение на преступление) и части 2 статьи 105 (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних) УК РФ, писал NEWS.ru.