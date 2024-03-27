Награжденные подростки рассказали о реакции родителей на теракт в «Крокусе» Награжденные дети рассказали о реакции родителей на их действия при теракте

Подростки, которые работали в гардеробе «Крокус Сити Холла» в день теракта, после приема в Госдуме рассказали о реакции родителей на случившееся, передает корреспондент NEWS.ru. Двое из них — Артемий Филимонов и Ислам Халилов — признались, что родители гордятся их поступком.

Я успел предупредить папу, когда бежал домой, еще до выхода основных новостей, чтобы он не волновался, маму предупредить не успел. Когда мама домой вернулась, она плакала, меня обнимала. Сейчас родители говорят, что гордятся мной, — рассказал Филимонов.

Халилов, который вывел из «Крокус Сити Холла» порядка 100 людей, признался, что родители не знали о случившемся в концертном зале. По его словам, он рассказал о трагедии матери и отцу, только когда вернулся домой.

Они [родители] сперва плакали, говорили, [почему] это именно со мной все случилось, [почему] я все это видел, а потом гордились и хвалили, что я молодец, и правильно поступил, помог людям, — поделился Халилов.

Подростки также рассказали, как спасали зрителей из концертного зала. Так, Александр Журик выводил по лабиринтам служебных ходов последние очереди бежавших с места теракта, когда здание уже заполнялось дымом. Его напарник в итоге оказался в стационаре с отравлением угарным газом.