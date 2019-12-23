Заработку YouTube-блогеров могут позавидовать даже успешные бизнесмены. При этом лидеры на рынке далеко не всегда взрослые люди. Самые богатые и востребованные звёзды видеохостинга — дети, которым нет и десяти лет. Первое место в рейтинге наиболее высокооплачиваемых YouTube-блогеров по версии Forbes занял восьмилетний Райан Каджи из Техаса. Третье — пятилетняя Анастасия Радзинская из Краснодара. На каналах детей выкладываются видео, на которых они играют с друзьями и родителями, распаковывают игрушки и делают на них обзоры, а также катаются на аттракционах. О причинах популярности юных блогеров, а также о том, как увлечение может сказаться на их психологическом состоянии NEWS.ru поговорил с экспертами.

Публикуемые на YouTube видео с детьми пользуются популярностью по причине того, что их целевая аудитория проводит больше времени в Сети по сравнению со взрослым поколением. Такое мнение высказала психолог Юлия Макарова. Она добавила, что ролики детей-блогеров вызывают повышение дофамина у зрителя — это быстрый и легкий способ получить радостные эмоции.

Психолог Ольга Латынцева, в свою очередь, отметила, что дети переходят на подобный контент из-за того, что им перестают быть интересны мультфильмы.

У нас нет достойной альтернативы мультфильмам. Информация из области науки зачастую подается в скучном формате, дома у детей ничего интересного не происходит. А тут можно посмотреть, как ровесники распаковывают подарки и примерить их роль на себя. Родители же не могут каждый день покупать детям новые игрушки Ольга Латынцева психолог психолог

При этом психолог отметила, что контент юных блогеров в большинстве своем безопасный и добрый. По этой причине он более предпочтителен по сравнению с другими шоу на YouTube, которые зачастую приводят к детской агрессии.

Появится ли у ребенка обида или зависть из-за того, что у блогеров есть вещи, которых нет у него, зависит от родителей, считает эксперт.

Ребенок может испытывать злость из-за того, что он хочет обсудить проблему с родителями, а они не знают, как на это правильно реагировать. Порой взрослые начинают разговаривать с чадом агрессивно — от этого он может расстроиться. Следует адекватно объяснить ребенку, что вы можете ему купить, а что — нет, — пояснила Латынцева.

Что остаётся за кадром

Психолог отметила, что съемки роликов — многочасовая рутинная работа, которая может происходить в стрессовой для ребенка обстановке. Связано это с необходимостью регулярно публиковать новый качественный контент, для которого обычно требуется отснять много дублей.

Мы видим только то, что нам показывают. Неизвестно, насколько в доброй атмосфере снимаются ролики и на каких основаниях ребенок соглашается этим заниматься. Нужно понимать, что инициатива вести YouTube-канал может не всегда исходить от самого малыша, — пояснила Латынцева.

Sophia Kembowski/dpa/Global Look Press

Специалист отметила, что психологическую травму ребенку-блогеру может нанести ситуация, когда родитель по-разному ведет себя с ним на камеру и в обычной жизни. Более того, негативное влияние на малыша способно оказать понимание того, что жизнь можно выставлять на показ в выгодном для него свете.