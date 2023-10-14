Детеныш панды из Московского зоопарка набрал 3 кг: фото подросшего малыша

Фото: vk.com/panda_family

Первый в истории России детеныш панды родился в Московском зоопарке 30 августа. Как отметил мэр города Сергей Собянин, это очень уникальное и редкое событие произошло благодаря слаженной работе российских и китайских специалистов.

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, что спустя полтора месяца малышка окрепла и подросла. Сейчас маленькая панда уже весит почти три килограмма и достигла 40,1 сантиметра в длину без хвоста, а сам хвостик — 6,8 сантиметра. Акулова подчеркнула, что первый осмотр детеныша проходил в специальной корзинке, а не в инкубаторе. По ее словам, это важный шаг и уже становится ясно, что терморегуляция малышки становится лучше со временем, с каждым днем панда чувствует себя уверенней на открытом воздухе.

Родителями медвежонка стали панды Жуи и Диндин, которых Китай подарил России в 2019 году в честь 70-летия установления дипломатических отношений между государствами. К приезду животных очень тщательно готовились, для них полностью обновили вольер в зоопарке, а сотрудники не один месяц проходили специальную стажировку в китайском питомнике панд, чтобы освоить правила ухода и содержания панд. В итоге весной Жуи и Диндин познакомили, а уже летом пара произвела на свет детеныша.

С незапамятных времен панды считаются национальным символом и достоянием КНР. Китайские и мировые специалисты на протяжении многих лет прилагали усилия, чтобы сохранить и увеличить популяцию черно-белых медведей. В итоге сегодня в мире насчитывается 2600 особей, из которых 1900 живут в дикой природе. Считается, что передача панд в другую страну является знаком большого доверия и уважения.