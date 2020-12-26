«Детей забираю с собой»: убивший себя и детей отец оставил послание в чате

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После того, как 37-летний житель Уфы Фазыл Халиков узнал об измене жены, он забрал детей, потом позвонил ей и сказал, что годовалая дочка уже умерла, а шестилетний сын скончается в ближайшее время. Перед тем, как убить себя и наследников башкирец отправил голосовое сообщение в семейный чат, где попрощался с братом.

Братишка, прощайте. Жена призналась, что изменила мне на корпоративе и любит другого. Прощайте, я детей забираю с собой, — сказал родным Фазыл на записи, которую приводит Telegram-канал LifeShot.

Мужчина накануне пытался дозвониться до жены, которая отправилась на корпоратив. Женщина не брала трубку. Домой мать двоих детей вернулась только утром и скрывать измену, как посчитал Фазыл, было уже бессмысленно.

Забрав детей и заперевшись в своём автомобиле он звонил супруге, рассказывая, как они умирают.

После того как житель Уфы убил себя и двоих малолетних детей жильцы их дома были в шоке от случившегося. Хозяйка квартиры по соседству рассказала о том, какими были супруги, сообщал NEWS.ru.