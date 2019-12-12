https://static.news.ru/photo/12c3eeb4-1cd3-11ea-8bf4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Няни и воспитатели в настоящее время обладают преимущественным правом на зачисление своих детей в детсады. Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин подготовил законопроект, в котором предлагает внести их в список россиян, имеющих право на внеочередное устройство.

У воспитателей должны быть дополнительные стимулы для того, чтобы идти работать в детсады, потому что заработная плата у них небольшая. Один из таких стимулов для молодой мамы — возможность устройства ребёнка в детсад вне очереди, — рассказал он «Парламентской газете».

В настоящее время право на внеочередное устройство детей в детсад имеют «чернобыльцы», сотрудники спецподразделений, прокуроры, судьи, следователи и молодые родители, в детстве оставшиеся сиротами. Кроме того, без очереди в сады принимают детей-сирот и усыновлённых, а также детей, родители которых стали инвалидами или погибли в локальных конфликтах.

Как писал NEWS.ru, Следственный комитет РФ по Московской области проводит проверку информации о девочке, оставленной воспитателями детского сада на улице. Инцидент произошёл в городском округе Клин в Подмосковье. По имеющимся данным, воспитатели забыли забрать ребёнка после прогулки. Девочку обнаружили случайные прохожие и отвели в здание детсада.