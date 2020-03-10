https://static.news.ru/photo/c89ceefe-62a9-11ea-9137-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поправками к Конституции планируется закрепить, что дети являются важнейшим приоритетом госполитики в России. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

По его словам, формулировку депутаты обсуждали долго.

Было предложение указать, что дети — это важнейшая ценность государства, от него отказались. Но и «достояние Российской Федерации» — тоже, видимо, не самая удачная формулировка, — цитирует Крашенинникова ТАСС.

В итоге, отметил он, и было решено остановиться на формулировке, что «дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России». В таком виде положение будет в полной мере соответствовать ценностным ориентирам общества, уверен депутат.

Автором поправки выступил сам Крашенинников.

Как писал NEWS.ru, ранее депутат объяснил, почему в Конституции не нужна поправка о запрете чиновникам иметь недвижимость за рубежом.