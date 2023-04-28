Детей москвички угрожают убить из-за плохого отзыва на Avito Москвичка оставила негативный отзыв о квартире в Сочи, после чего начала получать угрозы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Москвичка начала получать сообщения с угрозами после того, как вернулась из отпуска в Сочи, где арендодатель отказался возвращать ей залог в размере 3000 рублей за проживание в съемной квартире, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Женщина оставила негативный отзыв под объявлением о сдаче недвижимости в курортном городе. По ее словам, собственник отказалась возвращать залог из-за повреждений, которые были еще до заезда клиентов в квартиру.

Мы уже знаем, где вы живете в Москве, на какие дополнительные занятия ходят ваши дети и однажды они туда могут не дойти. Советую удалить отзыв, зачем вам такие проблемы, — говорится в одном из сообщений от анонима.

Москвичка обратилась в полицию с заявлением о поступающих угрозах.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил, что отдых в Сочи в 2023 году подорожал на 20–30% из-за падения интереса россиян к Крыму. Ситуацию осложняет закрытый аэропорт в Симферополе, затрудненный проезд по Крымскому мосту, а также недостаток пассажирских поездов. По его словам, бронирование туров на полуостров сократилось на 50%.