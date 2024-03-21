Детей мигрантов обвинили в убийстве петербуржца. Почему их могут отпустить?

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дела против подростков, которые жестоко избили 48-летнего жителя Санкт-Петербурга Андрея, который гулял в саду Сан-Галли на Лиговском проспекте. Мужчина впоследствии скончался. Один из двух подследственных — мигрант из Узбекистана. Что еще известно о нападавших, какое наказание им грозит и верны ли слухи, что их пытаются освободить от ответственности, — в материале NEWS.ru.

Что произошло в саду Сан-Галли

Инцидент случился в Санкт-Петербурге 19 марта около 05:30 утра, в это время сад еще закрыт для посетителей. Избиение, по крайней мере частично, попало на видеокамеру наблюдения. На опубликованных кадрах удары — руками и ногами — наносит только один из нападающих, двое других наблюдают.

Подростки скрылись с места преступления, после чего пострадавший смог позвонить по единому номеру 112 и рассказал о случившемся. Когда на место прибыли полицейские и врачи, они нашли петербуржца на скамейке, к тому моменту он был уже мертв. На теле мужчины обнаружены многочисленные следы побоев.

Как сообщал «Mash на Мойке», после избиения мужчины в саду Сан-Галли те же молодые люди напали еще на одного человека в центре Петербурга.

Что известно о нападавших

Подозреваемых задержали в тот же день на проспекте Ветеранов. Одним из них оказался 13-летний подросток, еще не достигший возраста уголовной ответственности.

Второму 15 лет. Сообщалось что он учится в восьмом классе в местной школе, увлекается футболом. В прошлом принимал участие в крупных соревнованиях.

Еще один подросток, 9-классник, предположительно участвовавший в избиении петербуржца, по данным 78.ru, приехал в Петербург из Узбекистана и все это время жил в городе без регистрации.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что известно о расследовании

В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что цели ограбления у подростков не было, у умершего мужчины ничего не пропало, кроме того, они не подкарауливали его специально.

«По предварительным данным, никакого мотива жестоко избивать гражданина у злоумышленников не было. Погибший попался им на пути случайно», — заявили в ведомстве.

Как сообщал Следственный комитет по Санкт-Петербургу, против двоих из задержанных возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), предусматривающей до 15 лет лишения свободы.

«По версии следствия, 19 марта 2024 года подозреваемые, действуя из хулиганских побуждений, в саду Сан-Галли на Лиговском проспекте избили мужчину. Потерпевший скончался на месте происшествия», — заявили в питерском СК.

Позднее к первому уголовному делу добавили обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». Она предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

«В настоящее время решается вопрос о предъявлении подросткам обвинения и избрании меры пресечения. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — добавили в Следственном комитете.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования этого дела.

Могут ли смягчить обвинение подозреваемым

По данным Telegram-канала «Многонационал», у погибшего петербуржца были разбиты нос и лицо. Канал также утверждает: судмедэксперты дали заключение, что мужчина скончался не непосредственно от побоев, а в результате болезни сердца — кардиомиопатии. Из этого ресурс делает вывод, что подросткам будет предъявлено обвинение по максимально мягкой в этой ситуации статье — «Хулиганство». Однако официальным данным это не соответствует.

В то же время адвокат подростков, подозреваемых в избиении мужчины в саду Сан-Галли, Антон Соболев заявил, что причины смерти петербуржца неоднозначны. Он отметил, что будет ходатайствовать о проведении экспертизы с целью установления причины смерти мужчины.

«Возможно, смерть наступила от сердечного приступа, а не от причиненного вреда здоровью. Будем назначать экспертизу. Сейчас будем просить домашний арест вместо содержания в изоляторе для несовершеннолетних», — сказал Антон Соболев.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Что рассказала мать одного из подозреваемых

Мать одного из задержанных Зульфия рассказала СМИ о переживаниях за сына. Он самый младший в семье из троих детей.

«Очень плохо поступил. Мы даже не думали о таком. Он хороший был. Не заметили, как он нашел себе этих друзей. Непонятно, когда он начал общаться с ними. Никогда себя так не вел», — заявила Зульфия.

В школе о подростке тоже отзывались хорошо, говорит мать, но в последнее время, по ее словам, он начал пропускать занятия и пропадать из дома. Зульфие приходилось пару раз обращаться в полицию, чтобы найти сына.

«С сыном не общалась, видела вчера. Он не разговаривал. Первый раз дрался. Он сильный, занимался спортом, хотел купить абонемент. Говорил: „Не люблю, боюсь драться“. Я от видео в шоке была, как он бьет этого человека», — отметила мать подозреваемого в нападении подростка.

Зульфия добавила, что в тот вечер она дозвонилась до сына. Он попросил мать не переживать, а после заблокировал ее номер телефона. В последнее время парень часто ночевал в гостях, но с матерью не ссорился. Зульфия сказала, что будет общаться с родственниками погибшего мужчины, но, насколько ей известно, детей и семьи у него не было, осталась только сестра.

Как отреагировала общественность

Случившееся вызвало общественный резонанс. Депутат Законодательного собрания Петербурга Павел Крупник заявил: «Убили человека, а он их не трогал. Не должно быть такого желания — избивать кого-то. Тем более просто так. Пусть идут спортом заниматься. Они хоть и юные, но должны понести наказание».

Фото: assembly.spb.ru Павел Крупник

Военкор Юрий Котенок поставил под сомнение информацию о смерти мужчины из-за заболевания сердца, а не от побоев. По его мнению, такие сведения появились после вмешательства диаспоры, чтобы подросткам «скостили» срок.

«Избиение и смерть просто так совпали? Настоящее чудо! Теперь же, после вмешательства диаспоры, „выяснилось“, что мужчина умер не от самого избиения, а от хронического заболевания. Ну, просто так совпало. А раз совпало, малолетним убийцам максимум светит микроскопический срок за хулиганство. Стоит говорить, что в мигрантских пабликах, сочащихся русофобией, национализмом и религиозным фундаментализмом, каждый такой случай, когда удалось „порешать“, воспринимается не иначе, как руководство к действию?» — возмущается Котенок.

Политический блогер Сергей Колясников высказал мнение, что если информация о принятой судом экспертизе о смерти петербуржца от хронического заболевания, подтвердится, что это станет «несмываемым позором правоохранительной системы».

«Все трое должны огрести по максимуму. За убийство. Вне зависимости от национальности. Как банда, чисто для развлечения убившая человека», — написал он в своем Telegram-канале.

Какие еще ЧП случались в саду Сан-Галли

Нынешнее нападение далеко не первое в саду Сан-Галли. В феврале 2022 года агрессивная компания напала там на десятиклассника с приятелем. После этого в полицию доставили четверых молодых людей в возрасте от 17 до 20 лет. Троих студентов отпустили после беседы, а 20-летний работник магазина стал подозреваемым в хулиганстве. По версии полицейских, он дважды стрелял в сторону прохожих в саду на Лиговском проспекте.

Еще одно нападение в саду произошло в мае 2022 года. Подростки в возрасте от 14 до 18 лет избили парня и девушку. Хулиганы подошли к молодым людям с ножом в руках, угрожая применением физической силы, после чего восьмиклассник распылил в лицо 24-летней девушке газ из баллончика, а 19-летнего жителя Новгородской области ударил несколько раз в спину и по ребрам. Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном группой лиц.

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