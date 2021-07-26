Детей-инвалидов будут обслуживать без очереди в магазинах и кафе

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому детей-инвалидов и их сопровождающих будут без очереди пропускать в магазинах, кафе и других учреждениях. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Таким образом,
Указ вступил в силу сегодня, 26 июля.
Ранее член комитета Совета Федерации по социальной политике заслуженный врач РФ Владимир Круглый заявил, что любой человек, у которого нарушились функции внутренних органов после коронавируса, должен иметь право на получение статуса инвалида.
Согласно приказу Минздрава, вступившему в силу 27 декабря 2020 года, сейчас получить инвалидность могут только медики, если заражение произошло на рабочем месте и вызвало тяжёлые последствия для здоровья.