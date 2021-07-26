Детей-инвалидов будут обслуживать без очереди в магазинах и кафе

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому детей-инвалидов и их сопровождающих будут без очереди пропускать в магазинах, кафе и других учреждениях. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Таким образом, вносятся изменения в указ главы государства от 1992 года. Раньше в документе было прописано право инвалидов I и II групп проходить вне очереди на предприятиях торговли и общественного питания, в медицинских, культурных и образовательных учреждениях, в ЖКХ и другие организации. Теперь к получившим такие права добавились дети-инвалиды и их сопровождающие.

Указ вступил в силу сегодня, 26 июля.

Ранее член комитета Совета Федерации по социальной политике заслуженный врач РФ Владимир Круглый заявил, что любой человек, у которого нарушились функции внутренних органов после коронавируса, должен иметь право на получение статуса инвалида.

Согласно приказу Минздрава, вступившему в силу 27 декабря 2020 года, сейчас получить инвалидность могут только медики, если заражение произошло на рабочем месте и вызвало тяжёлые последствия для здоровья.