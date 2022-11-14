Детей-безбилетников запретят высаживать из поездов в 2023 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минтранс России запретил высаживать из поездов безбилетников, которым не исполнилось 16 лет, сообщает Генпрокуратура РФ. Запрет вступит в силу в сентябре 2023 года. При этом на перевозчиков возложили ответственность за передачу несовершеннолетних в правоохранительные органы.

В пункте 103 документа прописан запрет удаления безбилетных физических лиц, не достигших 16-летия, из поездов на железнодорожном транспорте. При этом на перевозчика возлагается обязанность по передаче несовершеннолетних органам полиции, — сказано в сообщении.

В целях недопущения нарушения прав несовершеннолетних до этого времени ОАО «РЖД» ориентировало пригородные пассажирские компании на выполнение персоналом аналогичных приказу требований в случае обнаружения в поезде безбилетных детей.

Ранее мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал, что «заячьи катафалки» станут новым методом борьбы с безбилетниками в городе. Градоначальник назвал «животными» людей, не оплачивающих проезд, а также пообещал грузить нарушителей в черные «Газели» для «разборок». Он пояснил, что неуплата проезда является воровством, с которым необходимы жесткие меры борьбы.