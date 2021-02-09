Детей-безбилетников запретят высаживать из общественного транспорта

https://static.news.ru/photo/1d1ddb00-6ad3-11eb-a98d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Высаживать пассажира за безбилетный проезд в общественном транспорте отныне в России запретят. Правда, речь только о детях и подростках до 16 лет.

Соответствующий законопроект во втором — основном — чтении приняла Государственная дума. Документ был внесён правительством, передаёт ТАСС.

Были случаи, когда детей, у которых не было денег оплатить проезд, выгоняли из автобуса на мороз, они были вынуждены несколько километров идти пешком. Недопустимо ребенка, который едет один, без взрослых, высаживать из общественного транспорта. Это может привести к трагедии, — пояснил суть изменений спикер Госдумы Вячеслав Володин.

При этом член думского комитета по транспорту и строительству Владимир Синяговский, который является одним из авторов поправок ко второму чтению законопроекта, не исключил, что в будущем такую меру могут распространить на пенсионеров, инвалидов и беременных женщин.

Помимо прочего, поправки изменяют порядок контроля и подтверждения оплаты проезда в общественном транспорте. Регионам разрешат самостоятельно вводить порядок контроля оплаты проезда. Согласно документу, если пассажир не предъявил билет и решил покинуть транспорт, то оплата начисляется за проезд до ближайшей остановки с точки отправления гражданина. Если же определить место его посадки не представляется возможным, тогда в расчёт берется начальный пункт маршрута.

Сообщения об инцидентах, когда из общественного транспорта по той или иной причине высаживают детей, пожилых людей или инвалидов, поступают из самых разных уголков страны регулярно. Широкий резонанс нередко получают те случаи, когда пассажира оставляют на морозе. При этом причины таких действий водителей и кондукторов бывают разные, но чаще всего — проблемы с оплатой.

Так, например, в Кировской области кондуктор, несмотря на сильный мороз, высадила из автобуса школьника, который не смог оплатить проезд. В Перми водитель автобуса выгнал подростка на мороз из-за отсутствия защитной маски. А в Омске оставили мёрзнуть на остановке пожилую женщину-инвалида, которая слишком долго забиралась в салон.

В свою очередь в московском департаменте транспорта заявили, что водители не имеют права заставлять людей покинуть общественный транспорт, так как их главной задачей являются безопасность и комфортная перевозка пассажиров. А мэр Екатеринбурга Александр Высокинский высказал мнение, что из общественного транспорта «можно и нужно» выталкивать людей, но только тех, у кого нет маски. Правда, такое право он делегировал другим пассажирам.