https://static.news.ru/photo/f86882cc-67b0-11ea-8042-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который запрещает высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников.

Проект федерального закона устанавливает запрет на принудительную высадку безбилетного лица, не достигшим возраста 16 лет, который едет в транспорте без сопровождения взрослых, говорится в пояснении к законопроекту на сайте Госдумы РФ.

Ранее министр транспорта РФ Евгений Дитрих заявлял, что правительство одобрило пакет законопроектов по регулированию отношений при оплате проезда в городском, наземном, электрическом и автобусном транспорте.

Самая резонансная часть этого законопроекта состоит в том, что мы запрещаем, когда кто-то, например, контролеры, высаживают детей из автобусов в случае безбилетного проезда, — заявлял Дитрих.

Ранее в Минтрансе заявили, что мужчина не обязан уступать место женщине в общественном транспорте. Чиновники пояснили, что звуковые сообщения, призывающие мужчин уступать место, носят рекомендательный характер, писал NEWS.ru.