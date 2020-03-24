https://static.news.ru/photo/fa5e2e9c-6d87-11ea-bd2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: fsb.ru

Один из молодых людей, задержанных ФСБ по подозрению в подготовке вооружённого нападения на учебное заведение, является учащимся Сахалинского горного техникума. Второго отчислили в сентябре 2019 года.

Ситуация с подростками «взята на контроль» в региональном Министерстве образования, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на Сахалине задержали двух подростков, планировавших устроить вооружённое нападение на техникум. По данным ФСБ, у задержанных молодых людей 2002 и 2003 годов рождения были изъяты обрез с патронами, самодельные бомбы, взрывчатка и промышленный детонатор. О нападении на учебное заведение стало известно из их дневников.