Десятки тысяч российских студентов научат работать с дронами Минобрнауки собирается в 2025 году обучать 40 тысяч студентов в сфере беспилотных систем

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Министерство науки и высшего образования РФ планирует в 2025 году начать профильное обучение порядка 40 тысяч российских студентов работе с беспилотными авиационными системами (БАС), передает РИА Новости. Отмечается, что к 2030 году число таких студентов увеличится почти до 180 тысяч.

Планируется, что в университетах в 2025 году профильное обучение, связанное со сферой беспилотных авиационных систем, будут проходить порядка 40 тысяч студентов, в 2030-м ‒ уже около 180 тысяч студентов, — говорится в сообщении.

В ведомстве указали, что сейчас в России существует единое учебно-образовательное пространство подготовки специалистов в сфере БАС. Вузы в свою очередь имеют право корректировать программу обучения, подстраиваясь под запросы рынка труда или конкретного работодателя.

Ранее депутат Госдумы Андрей Гурулев предложил в российских школах в рамках курсов по начальной военной подготовке (НВП) начать обучать детей управлять беспилотниками. Парламентарий предложил в остальных аспектах использовать советскую программу и внедрить именно ее в образовательные учреждения.

В мае в Санкт-Петербурге начал работу отдел для контроля за беспилотниками. Он был создан после введения ограничений для БПЛА и начал работу во время праздничных мероприятий 9 Мая.