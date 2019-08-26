https://static.news.ru/photo/75c8445e-c88e-11e9-a446-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Роспотребнадзор проинспектировал российские средние школы и выявил приблизительно 27 тысяч нарушений санитарных норм.

Специалисты ведомства использовали лабораторно-инструментальные методы исследования, а также провели замеры уровней освещённости и взяли пробы питьевой воды, сообщает Роспотребнадзор .

По итогам проверки выдано около 12 тысяч предписаний о проведении ремонта зданий, благоустройстве пришкольных территорий и покупке нового оборудования для пищеблоков, а также выписано штрафов на 200 миллионов рублей, пишет « Лайф ».

Как писал News.ru ранее, список с необходимыми прививками для учеников российских школ подготовил Роспотребнадзор. В перечень вошли вакцины от туберкулёза, три прививки от пневмококковой инфекции, три — от гепатита В, прививка против гриппа, пять — от полиомиелита, четыре — от коклюша, дифтерии и столбняка, одна прививка от кори, эпидемического паротита и краснухи.