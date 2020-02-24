https://static.news.ru/photo/381d1c40-56de-11ea-b686-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Работа 74 торгово-развлекательных центров в России приостановлена по причине грубых нарушений требований пожарной безопасности. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС.

Нарушения были выявлены в ходе внеплановых проверок, которые ведомство проводило совместно с прокуратурой после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Их общее число превысило 280 тысяч.

В ряде случаев устранение нарушений возможно только в ходе капитальной реконструкции зданий ТЦ, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что в 2019 году нарушителям требований пожарной безопасности было выписано более 62 тысяч штрафов на общую сумму в 1,1 млрд рублей. Большинство взысканий наложены за повторные нарушения.