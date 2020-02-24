Работа 74 торгово-развлекательных центров в России приостановлена по причине грубых нарушений требований пожарной безопасности. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС.
Нарушения были выявлены в ходе внеплановых проверок, которые ведомство проводило совместно с прокуратурой после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Их общее число превысило 280 тысяч.
В ряде случаев устранение нарушений возможно только в ходе капитальной реконструкции зданий ТЦ,
Ранее NEWS.ru писал, что в 2019 году нарушителям требований пожарной безопасности было выписано более 62 тысяч штрафов на общую сумму в 1,1 млрд рублей. Большинство взысканий наложены за повторные нарушения.
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