https://static.news.ru/photo/36ec86fa-6d02-11ea-abe5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Три десятка танков Т-34 прошли капитальный ремонт на 61-м бронетанковом ремонтном заводе (БТРЗ, входит в состав Уралвагонзавода) в Санкт-Петербурге. Боевые машины примут участие в параде в честь 75-летия Победы, который пройдёт на Красной площади в Москве.

Специалисты предприятия привели танки к оригинальному виду, а также восстановили многие узлы и агрегаты.

Боевые машины уже прошли обкатку и подготовлены к отправке в подмосковное Алабино. После приёмки военными «тридцатьчетвёрки» будут задействованы в репетиции парада, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа (ЗВО).

Ранее NEWS.ru писал, что всего по Красной площади 9 Мая пройдут более 50 танков различных типов. Наряду с Т-34 зрители увидят Т-72Б3, Т-80БВМ и Т-90М «Прорыв», а также Т-14 «Армата».