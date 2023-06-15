Массовое отравление россиян шаурмой: в чем причина, как не купить тухлятину Жители Иркутской области попали в больницу с острой кишечной инфекцией

Фото: sledcom_press/t.me

В Братске Иркутской области более 60 человек были госпитализированы после того, как поели шаурму в кафе «Шаурму хочу». По данным Следственного комитета, владелец заведения задержан, возбуждено уголовное дело. Что известно о случившемся и как определить, что шаурма несвежая, — в материале NEWS.ru.

Фото: sledcom.ru

Кто и когда отравился шаурмой

О массовом отравлении в Иркутской области стало известно 14 июня, хотя жители Братска начали обращаться к врачам еще накануне. Эту информацию подтвердил исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Алексей Шелехов.

«13 июня 2023 года с 08:48 до 22:30 часов на Братскую станцию скорой медицинской помощи поступило несколько вызовов с жалобами на отравление от клиентов одного из заведений общественного питания города», — доложил Шелехов губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву.

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на представителя администрации Братска, отравившиеся покупали шаурму в кафе, расположенном в центральной части города, во время празднования Дня России 12 июня.

Жительница города, которая ела шаурму из этого кафе, рассказала о первых симптомах после отравления.

«Приобрели две шаурмы с курицей и одну — микс: курица и свинина. На следующий день почувствовали себя плохо. У всех была одна и та же симптоматика: высокая температура, тошнота, ломота в теле, головная боль. И нас госпитализировали: сына — в детскую больницу, нас с мужем — во взрослую», — рассказала женщина изданию ТРК «Братск».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сколько человек оказались в больнице

Как сообщают в иркутском региональном управлении СК, по состоянию на 15 июня с признаками отравления за медицинской помощью обратились 62 человека, из них 29 госпитализированы, в том числе пять детей в возрасте от восьми до 14 лет. Все они рассказали, что съели шаурму, приготовленную в кафе быстрого питания «Шаурму хочу» (ИП Арутюнян А. О.), после чего почувствовали себя плохо.

В точку общепита выехали следователи, сотрудники полиции, Роспотребнадзора, Центра гигиены и эпидемиологии.

«Специалистами взяты пробы с продуктов питания, кухонных приборов и техники. Следователями СК изъяты гриль-печи, документация персонала кафе. Все работники направлены на бактериологическое исследование», — заявили в СК.

Какие нарушения выявили при проверке

В Роспотребнадзоре уточнили, что у обратившихся за помощью обнаружена «острая кишечная инфекция неустановленной этиологии».

По факту массового отравления Роспотребнадзор провел расследование. В результате специалисты ведомства нашли нарушения требований санитарного законодательства.

«В частности, нарушен технологический процесс приготовления блюд, нарушены условия хранения продуктов питания и продовольственного сырья, отсутствуют условия для соблюдения личной гигиены работников. В отношении кафе „Шаурму хочу“ применена мера временного запрета деятельности. Материалы дела направлены в суд», — заявили в иркутском управлении Роспотребнадзора.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

СК завел уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности). В рамках расследования силовики задержали владельца кафе «Шаурму хочу». Сотрудники СК также допросили персонал, который работал в заведении, и пострадавших.

РИА Новости со ссылкой на данные СК отмечает, что массовое отравление шаурмой в Братске не первое. Предыдущее было в 2019 году. После этого заведение переименовали из «Донера Кебаба» в «Шаурму хочу», также у него сменился владелец. Но, по словам местных жителей, «персонал остался тот же».

Как не отравиться шаурмой

Гастроэнтеролог Алексей Парамонов рассказал NEWS.ru, чем опасна шаурма. По словам специалиста, отравление происходит из-за стафилококка.

«Это очень распространенный микроорганизм, который с удовольствием размножается практически в любой пище, надолго оставленной в тепле. Также он присутствует на руках у большинства людей, поэтому задача поваров — работать в перчатках и тщательно дезинфицировать руки. Если мясо для шаурмы крутится на вертеле, крайне маловероятно, что в ней что-то произойдет. А вот если уже продукт расфасовали и он пролежал несколько часов, то риски возникают», — объяснил Парамонов.

По его словам, по виду и вкусу шаурмы станет понятно, что она некачественная. Чтобы избежать отравления, специалист советует покупать фастфуд в «проверенных брендовых местах, где контроль за сотрудниками и продуктами на высоте». Лучше всего выбирать заведения, в которых блюдо готовят при вас, добавил врач.

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