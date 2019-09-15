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Фото: Сергей Булкин/News.ru
Более 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы. Причиной стали погодные условия в столице.
Как сообщает сервис «Яндекс.Расписания», во Внуково с опозданием вылетят шесть рейсов, в Домодедово 19 рейсов задержали и два отменили. Ещё восемь рейсов ожидают вылета в Шереметьево.
Ранее News.ru писал, что 2 сентября в Москве задержали и отменили полсотни авиарейсов. Изменения коснулись трёх столичных авиаузлов.