https://static.news.ru/photo/4e877178-d79b-11e9-a107-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Более 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы. Причиной стали погодные условия в столице.

Как сообщает сервис « Яндекс.Расписания », во Внуково с опозданием вылетят шесть рейсов, в Домодедово 19 рейсов задержали и два отменили. Ещё восемь рейсов ожидают вылета в Шереметьево.

Ранее News.ru писал, что 2 сентября в Москве задержали и отменили полсотни авиарейсов. Изменения коснулись трёх столичных авиаузлов.