Десятки рейсов не вылетели из аэропортов Москвы

Аэропорты столицы отменили и задержали десятки авиарейсов. Эта информация следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Всего 64 самолёта не вылетело из воздушных гаваней города. Так, в Шереметьево отменили пять вылетов, ещё восемь задержали. В Домодедово отменили семь рейсов, задержали 32 вылета. Из Внуково отменили семь рейсов, задержали ещё пять.

Ранее аналитики подсчитали расходы по маршруту по трассе М4 из Москвы в Сочи. Они допустили несколько технических остановок, перерыв на обед в Воронеже, а также ужин и ночёвку в Ростове-на-Дону. Дорога займёт почти 35 часов. На трассе М4 имеются 19 платных участков. Стоимость проезда по ним составит 1750 рублей при оплате наличными или 1400 рублей, если использовать транспондер. Расходы на бензин для автомобиля среднего класса составят примерно 6127 рублей в одну сторону.

В результате они выяснили, что путешествие на автомобиле по маршруту Москва — Сочи для семьи из четырёх человек обойдётся в среднем в 25,5 тысячи рублей в одну сторону.