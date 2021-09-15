Десятки москвичей вышли к зданию ЦИК из-за недоверия к выборам

Около 50 человек вышли к зданию Центризбиркома в Москве, чтобы выразить недоверие к предстоящим выборам. Она потребовали встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой, передаёт «Дождь» (признан российскими властями иноагентом).

Участники акции заявили , что не представляют какую-либо организацию. Они подписали коллективное обращение, адресованное президенту Владимиру Путину, депутатам Государственной думы, а также судьям Конституционного и Верховного судов. В тексте активисты выражают недоверие властям России и требуют отставки руководства страны.

Пятерых участников акции пустили в общественную приёмную комиссии, однако от встречи с Памфиловой им отказали.

В то же время вокруг здания поставили дополнительные ограждения, а на окна строения установили металлические пластины.

Выборы в Госдуму и ряд региональных выборов пройдут в России с 17 по 19 сентября. На них ЦИК решила изменить порядок доступа к онлайн-наблюдению за выборами. Если ранее происходящее на любом участке в реальном времени мог видеть любой гражданин на специальном портале, то теперь эта возможность останется только у избиркомов, кандидатов и политических партий.

В ЦИК объяснили нововведение переходом на трёхдневное голосование. Представители оппозиции и объединений наблюдателей считают, что комиссия ограничивает прозрачность волеизъявления россиян.

Камеры на избирательных участках установили в 2011 году по просьбе занимавшего тогда должность председателя правительства Владимира Путина. Он призвал сделать видео с камер доступными круглосуточно для всех желающих в Интернете, «чтобы страна видела, что происходит у конкретного ящика, чтобы снять напрочь все фальсификации».