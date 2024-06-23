Российскому региону выделили десятки миллионов на уничтожение дорог ОНФ обратился в прокуратуру из-за 30 млн рублей на ликвидацию дорог в Оренбуржье

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В Оренбургской области началась проверка по факту выделения 30 млн рублей на ликвидацию дорог, ведущих к исчезающим населенным пунктам, сообщает «Урал56». Также сотрудники прокуратуры изучат накладные закупок областного управления дорожного хозяйства.

По данным издания, на ситуацию обратили внимание сотрудники Общероссийского народного фронта (ОНФ) — оказалось, что за два года на ликвидацию дорог было выделено 20 млн рублей, а в течение 2024 года на эту цель будут направлены еще 10 млн рублей. Активисты задаются вопросом о том, зачем потребовалось ликвидировать дороги.

Портал также указывает, что Народный фронт провел анализ ситуаций в других регионах и нигде не нашел аналогичных трат из бюджета. В связи с этим общественники решили обратиться в прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации. Также известно, что ранее директор Главного управления дорожного хозяйства региона Дмитрий Сербин лишится должности.

Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину в связи с ненадлежащим уровнем поддержки населения Оренбургской области, пострадавшего из-за аномальных паводков. По ее словам, не все жители региона получили компенсации в связи с природной стихией.