Десятки БПЛА, погибший белгородец: как ВСУ атакуют РФ 30 декабря МО РФ сообщило об уничтожении 32 БПЛА над Курской областью и Подмосковьем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средства ПВО Минобороны России в течение прошедшей ночи предотвратили попытку Украины атаковать с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в нескольких регионах страны, сообщила пресс-служба ведомства. В МО РФ подчеркнули, что средствами ПВО сбиты несколько десятков БПЛА ВСУ. Какие города хотели атаковать ВСУ, есть ли погибшие — в материале NEWS.ru.

Сколько десятков БПЛА атаковали города России

Средства ПВО МО РФ в течение прошедшей ночи предотвратили попытку Украины совершить атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в нескольких регионах страны, сообщает российское оборонное ведомство. Официальный Telegram-канал МО РФ уточнил, что уничтожены и перехвачены 32 БПЛА ВСУ.

«Дежурными средствами ПВО были уничтожены в воздухе и перехвачены 32 украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, беспилотники самолетного типа Украины были нейтрализованы над территориями Брянской, Орловской, Курской и Московской областей.

В Белгородской области в результате атаки ВСУ погиб мужчина

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что, по предварительным данным, в результате попытки ВСУ атаковать регион погиб один человек.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, есть один погибший и один пострадавший. Информация уточняется», — отметил Гладков.

По его словам, в ночь на 30 декабря ВСУ также обстреляли город Шебекино, по предварительной информации, повреждения различной степени там были выявлены в четырех частных жилых домовладениях.

Позже в Telegram-канале Гладков уточнил, что «в результате прямого попадания одного из снарядов в частный жилой дом погиб мужчина. Четыре человека ранены. У 10-летнего ребенка осколочное ранение ягодичной области (состояние оценивается как средней степени тяжести)».

«У женщины осколочное ранение височной области, у одного мужчины — осколочные ранения головы, у второго мужчины — контузия. Все пострадавшие доставлены в Белгородскую областную клиническую больницу и детскую областную больницу. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь», — подчеркнул Гладков.

Сколько раз ВСУ обстреляли Белгородскую область

Также он привел статистику обстрелов территории региона со стороны ВСУ за минувшие 24 часа.

«В городе Белгороде в результате ракетной атаки различные разрушения получили 16 частных жилых домов, шесть хозпостроек, 14 автомобилей. Обход домовладений продолжается. Системой ПВО уничтожены 13 реактивных снарядов», — добавил Гладков.

Кроме того, по словам Гладкова, были повреждены коммуникации.

«На пяти участках выявлены повреждения коммуникаций (водо- и газопровод). В настоящий момент газоснабжение восстановлено. Водоснабжение подано по резервному водоводу, аварийный участок отключен. К восстановительным работам ремонтные бригады приступили», — подчеркнул Гладков.

Он добавил, что в Белгородском районе по селу Красный Хутор выпущен один артиллерийский снаряд, по селу Журавлевка — два артиллерийских снаряда, кроме того, Журавлевку ВСУ атаковали с помощью двух дронов-камикадзе, в упомянутых населенных пунктах пострадавших и разрушений нет.

«После работы системы ПВО повреждения выявлены в поселке Разумное и селе Таврово. В Разумном повреждена линия электропередачи, в одном частном домовладении посечены кровля и балкон. В Таврово в одном частном доме повреждена кровля», — рассказал Гладков.

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По его словам, в Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе, обошлось без последствий. Гладков отметил, что ВСУ выпустили по Валуйскому городскому округу 12 снарядов из РСЗО «Град», пострадавших нет, повреждены 48 домовладений, один социальный объект и магазин.

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«В Волоконовском районе из миномета и гранатомета обстреляли окраину хутора Старого — зафиксировано пять минометных снарядов и пять гранатометных выстрелов. Обошлось без пострадавших и разрушений. В Грайворонском городском округе по окраине хутора Байрак выпущено два минометных снаряда, по окраине села Козинка — шесть, по окраине села Сподарюшино — три минометных снаряда. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет», — рассказал Гладков.

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Руководитель региона подытожил: в Шебекинском городском округе по городу Шебекино выпущено шесть артиллерийских снарядов, пострадавших нет, повреждения различной степени выявлены в пяти частных жилых домовладениях.

«По селу Муром выпущено семь минометных снарядов, по селу Середа — пять минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка — три, по хутору Марьино — два, по селу Терезовка — один минометный снаряд. В хуторе Балки с БПЛА сброшено два осколочных боеприпаса. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет», — заключил Гладков. Минобороны РФ его заявления не комментировало.

Фото: МО РФ

Власти Брянской области раскрыли детали атаки ВСУ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил, что над регионом в ночь на 30 декабря несколько раз сработала ПВО Минобороны России. По его словам, сбиты шесть БПЛА ВСУ, пострадавших и разрушений нет.

Что Минобороны РФ рассказало о новой попытке ВСУ атаковать Крым

Пресс-служба Минобороны РФ заявила, что около 10:00 мск 30 декабря в северо-западной части акватории Черного моря был обнаружен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины. В ведомстве уточнили, что цель была уничтожена из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота РФ.

«30 декабря около 10:00 мск в северо-западной части акватории Чёрного моря был обнаружен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины. Обнаруженная цель была уничтожена из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота», — подчеркнули в МО РФ.

Зеленский пригрозил перенести боевые действия на территорию России

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал перенести боевые действия на территорию России, соответствующее заявление он разместил в личном Telegram-канале. Политик также поблагодарил западных лидеров, которые помогают укреплять систему ПВО страны.

«Я благодарен <...> тем [западным лидерам], кто помог нашему государству с ПВО. <...> Мы продолжим усиливать нашу ПВО и работать над тем, чтобы вернуть войну <...> в Россию», — заявил Зеленский.

Накануне в его публикации сообщалось, что 29 декабря в Киеве было зафиксировано по меньшей мере восемь мощных взрывов. События в украинской столице подтвердил мэр Виталий Кличко, он также уточнил, что в городе работает система противовоздушной обороны. По его словам, в Подольском районе города вспыхнуло складское помещение. Украинские СМИ дополнили новости информацией о как минимум пяти взрывах в Одесской области на фоне воздушной тревоги. При этом Зеленский заявил, что Россия выпустила по Украине около 110 ракет. Большая часть из них, по его словам, была сбита.

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