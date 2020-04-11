Десятки поликлиник Москвы переведут на поиск коронавируса

https://static.news.ru/photo/3e5bca26-7bdb-11ea-a914-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Здания 40 городских поликлиник Москвы, где есть компьютерная томография, перепрофилируют в амбулаторные центры для обследования пациентов с подозрением на коронавирус нового типа (COVID-19), рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Только на основании лабораторных исследований поставить диагноз коронавирусная инфекция не всегда возможно — тесты иногда дают ложноотрицательные результаты. Поэтому мы приняли решение создать около 40 амбулаторных центров для работы с горожанами, — приводит слова чиновницы «Интерфакс».

Свыше 100 тысяч человек стали жертвами коронавируса. По состоянию на 11 апреля 2020 года число заражённых достигло 1,7 млн. Выздоровели после лечения свыше 375 тысяч. Сложная ситуация складывается также в Европе, особенно в Италии, Испании и Великобритании. В России 13 584 случая COVID-19, умерли 106 граждан, выздоровели 1045.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Подмосковье откроются больницы на 5 тысяч мест для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

В Звенигороде появится самая крупная инфекционная больница в области на 550 мест, в ней будут два корпуса на семь и три этажа. Ещё одно инфекционное отделение оборудуют в Центральной районной больнице Талдома. Она сможет принять до 196 пациентов с COVID-19.

Также в инфекционный стационар перепрофилируют один из корпусов Егорьевской центральной районной больницы. В корпусе смогут разместить более 200 коек. В Солнечногорске строят Центр для заболевших коронавирусной инфекцией, рассчитанный на 300 мест. Его откроют в здании бывшей казармы.