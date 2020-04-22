Десятимесячного мальчика изьяли у матери-истязательницы в Оренбуржье

Десятимесячный мальчик из Оренбургской области, которого избила мать, находится в больнице. В ближайшее время он пройдёт обследование.
Об этом заявила уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова через свою пресс-службу,
Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором жительница Соль-Илецка избивает грудного ребёнка, нанося ему удары в том числе и по голове. Детский омбудсмен Кузнецова, ознакомившись с видео, немедленно связалась с профильными региональными ведомствами.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье об истязании несовершеннолетнего.
Как писал NEWS.ru, следователи из Челябинской области проверяют информацию о ребёнке, которому сотрудники социально-реабилитационного центра связали руки перед отправкой в больницу.
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