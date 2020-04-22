Десятимесячного мальчика изьяли у матери-истязательницы в Оренбуржье

https://static.news.ru/photo/d16ce94c-8489-11ea-bc3f-fa163e074e61_660.jpg Анна Кузнецова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Десятимесячный мальчик из Оренбургской области, которого избила мать, находится в больнице. В ближайшее время он пройдёт обследование.

Об этом заявила уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова через свою пресс-службу, передаёт РИА Новости. Секретарь областной комиссии по делам несовершеннолетних Татьяна Шмелёва сообщила, что органы опеки изъяли ребёнка у матери.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором жительница Соль-Илецка избивает грудного ребёнка, нанося ему удары в том числе и по голове. Детский омбудсмен Кузнецова, ознакомившись с видео, немедленно связалась с профильными региональными ведомствами.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье об истязании несовершеннолетнего.

Как писал NEWS.ru, следователи из Челябинской области проверяют информацию о ребёнке, которому сотрудники социально-реабилитационного центра связали руки перед отправкой в больницу.