Десятилетняя жительница Саратова отдала мошенникам 865 тысяч рублей

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В Саратове десятилетняя девочка отдала мошенникам 865 тысяч рублей, сообщил в своем Telegram-канале вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов. По его словам, ребенок взял кредиты на имя своих родителей, воспользовавшись их телефонами.

Он уточнил, что злоумышленники изобретают все более изощренные способы обмана людей и уже могут действовать через игры и покупку игровой валюты. Самыми уязвимыми категориями, отмечает он, по-прежнему остаются дети и люди старшего возраста.

Ранее «Известия» сообщили, что мошенники убедили актера Александра Воеводина отдать им 250 тысяч рублей. По информации издания, 73-летнему артисту позвонили и сообщили, что его банковские счета находятся в опасности и необходимо спасти сбережения. Правоохранители начали проверку по факту случившегося.

В Центробанке пояснили, что телефон остается главным инструментом современных мошенников, однако они все чаще используют персонифицированную тактику для достижения своих целей. По словам директора департамента информационной безопасности ЦБ Вадима Уварова, преступники нередко ссылаются на банк и активно пользуются современными компьютерными программами. Он подчеркивает, что атаки мошенников стали более персонифицированными, так как они начали использовать данные о жертве, размещенные в открытом доступе.