Десятилетний россиянин поставил мировой рекорд по числу приседаний Школьник из Ингушетии присел более 7,7 тысячи раз и установил мировой рекорд

Фото: t.me/pravitelstvori

Десятилетний житель Ингушетии Абдул-Рахмен Гетагазов поставил первый мировой рекорд по числу приседаний, сообщила пресс-служба правительства республики. За четыре часа мальчик смог присесть 7743 раза. Юному спортсмену подарили автомобиль, который он хочет отдать отцу.

На данный момент такого рекорда нет, он устанавливается первый раз. Это запредельные возможности человеческого тела, — заявил президент Клуба мировых рекордов Станислав Коненко.

Неофициальный рекорд школьник поставил еще раньше, когда за три часа смог присесть 5900 раз. С раннего детства Абдул-Рахмен занимается спортом и ходит на вольную борьбу. Приседаниями он стал увлекаться в семь лет и ради любопытства решил делать их на время. Подготовку к мировому рекорду он начал три года назад и за это время смог отработать технику и выносливость.

Ранее 14-летний мальчик из Австралии собрал вслепую стандартный кубик Рубика за 12,1 секунды и установил мировой рекорд. Турнир проходил в три этапа. В среднем подросток потратил на сборку головоломки 17,47 секунды. Предыдущий рекорд по сборке кубика Рубика поставил 16-летний американский школьник, которому понадобилось 12,78 секунды на выполнение задачи.