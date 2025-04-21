Десять россиян стали мультимиллионерами на Пасху Десять жителей России выиграли по 10 млн рублей в лотерею на Пасху

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Десять россиян выиграли по 10 млн рублей в одной из популярных всероссийских лотерей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Национальной Лотереи». При этом общий выигрыш для всех участников розыгрыша составил 225 млн рублей.

10 участников лотереи стали 20 апреля мультимиллионерами, выиграв по 10 миллионов рублей. Счастливчики разделили суперприз 100 млн рублей в тираже № 135, — сообщили в компании.

Победителями стали жители Мурманской, Новосибирской, Самарской, Свердловской, Тульской, Иркутской областей, Пермского края и других регионов. Некоторые из везунчиков приобрели билеты онлайн.

Ранее таинственный игрок по прозвищу Джокер выкачал средства из Техасской лотереи и заработал почти $60 млн (4,9 млрд рублей). Весной 2023 года джекпот вырос почти до $95 млн (7,8 млрд рублей). Для получения этих средств Джокер, чье настоящее имя Желько Раногайец, помог лондонскому банкиру Бернарду Марантелли арендовать терминалы по продаже билетов.

Обычно массовая скупка лотерейных билетов не работает, поскольку выигрыш не окупает расходов. Однако в этот раз джекпот почти в четыре раза превышал их суммарную стоимость, и скупка позволила обеспечить победу.